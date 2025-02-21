Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Русская жена"?

Чем закончится сериал "Русская жена"?

Олег Скрынько 21 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Русская жена» — российский мелодраматический сериал, выпущенный платформой «Смотрим». Народный хит состоит из одного сезона, включающего в себя шестнадцать эпизодов.

Напомним сюжет сериала. Место действия — Ближний Восток, 2015 год. Русская девушка Алина живёт в чужой стране, воспитывает двоих детей и помогает управлять магазином, который держит вместе с подругами — такими же русскими женщинами, переехавшими сюда ради семьи. В городе неспокойно: теракты, похищения, страх. И вот трагедия затрагивает её саму — исчезают муж и сын. В поисках правды Алина обращается к российскому журналисту Евгению. Ради спасения родных она готова на всё, даже отправиться в логово боевиков, рискуя собственной жизнью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Русская жена
Русская жена драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше