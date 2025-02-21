Чем закончится сериал "Русская жена"?

«Русская жена» — российский мелодраматический сериал, выпущенный платформой «Смотрим». Народный хит состоит из одного сезона, включающего в себя шестнадцать эпизодов.
Напомним сюжет сериала. Место действия — Ближний Восток, 2015 год. Русская девушка Алина живёт в чужой стране, воспитывает двоих детей и помогает управлять магазином, который держит вместе с подругами — такими же русскими женщинами, переехавшими сюда ради семьи. В городе неспокойно: теракты, похищения, страх. И вот трагедия затрагивает её саму — исчезают муж и сын. В поисках правды Алина обращается к российскому журналисту Евгению. Ради спасения родных она готова на всё, даже отправиться в логово боевиков, рискуя собственной жизнью.
