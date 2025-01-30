Чем закончится сериал «Ронин»?

Наш ответ:

«Ронин» — российский сериал, в котором сочетаются детектив, боевик и мелодрама. Шоу стартовало 13 января 2025 года, тогда как заключительные два эпизода вышли на телеканале ТВ-3 29 января. В финальных сериях Мякишев по пути в колонию устраивает побег при помощи своих подручных. Преступник отказывается бежать за границу, поскольку хочет отомстить. Вместе с бандитами он едет на базу отдыха, куда до этого Доронин привез Алену. Мякишев берет в заложники Алену, Марусю, Мишу и Сашку. Валера, Марина, Сергей, Игнат и люди генерала вступают в схватку с бандой Мякишева. Одержав победу, они освобождают Алену и детей. Мякишев погибает в автокатастрофе. Валера предлагает Софии пожениться, она соглашается. Доронин с мальчиками отправляется в Санкт-Петербург. На автовокзале Доронин получает анонимное сообщение о том, что в смерть его жены была подстроена.