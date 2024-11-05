Чем закончится сериал «Роковой подарок»?

Наш ответ:

«Роковой подарок» — российский детективный мини-сериал на основе одноименного романа Татьяны Устиновой. Премьера состоялась 3 ноября 2024 года. По сюжету Маня Поливанова никак не может закончить свою новую книгу. Чтобы найти творческие силы, она решает сменить обстановку и отправляется на хутор близ Беловодска. Там она встречается со своим давним другом Максимом, которого вскоре убивают. Максим был крупнейшим бизнесменом в этих местах. У него также была репутация любящего мужа и отца. Маня берется за расследование и выясняет, что на самом деле у Максима были свои темные секреты.



В концовке выясняется, что убил Максима его охранник. Он случайно узнал о ожерелье и решил выкрасть драгоценность. Охранник убил своего начальника и старушку, свалив вину на Ингу. Также злодей пытается убить Маню, когда она выясняет, что произошло на самом деле. Маню спасает Алекс. Однако охранник вновь нападает на Маню. На этот раз ей на помощь приходит Никита.