Чем закончится сериал «Родные неродные»?

«Родные неродные» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 20 мая 2025 года. В центре сюжета — старший лейтенант полиции Елена Богучарская, которая замужем за Алексеем. Они любят друг друга, но проблема в том, что им никак не удается завести ребенка. По этой причине мать Алексея подвергает Елену травле. На работе Елена занимается мелкими правонарушениями, но однажды сталкивается с серьезным делом. Расследование выводит ее на группировку, которая обворовывает пенсионеров. Елене не удается схватить главаря, в чем она себя корит. В то же время за Леной начинает следит психопат-убийца, который хочет ей отомстить за арест своего младшего брата.



Кончается сериал тем, что у Елены все-таки получается вычислить Ухова и задержать его. Однако во время ареста тот успевает ударить Елену ножом. Елена попадает в тюрьму, где ей делают операцию. К счастью, все обошлось, она идет на поправку. В дальнейшем она наконец беременеет. Елена и Алексей счастливы.