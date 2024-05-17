Чем закончится сериал «Родные и близкие»?

Наш ответ:

«Родные и близкие» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2023 году. По сюжету в преддверии своей свадьбы Матвей и Ольга становятся виновниками ДТП, в котором пострадала девушка Лена. Дмитрий, отец Матвея, решает взять вину на себя, однако события развиваются не по плану, меняя жизнь всех вовлеченных. В итоге Матвей и Лена влюбляются друг в друга, однако выясняется, что они могут быть братом и сестрой. Ольга пытается наладить отношения с Матвеем, но то признается, что любит другую. Тест ДНК показывает, что Дмитрий на самом деле не является биологическим отцом Матвея, но является таковым для Лены. Таким образом, ничто не мешает Матвею и Лене пожениться. Они играют свадьбу. Дмитрий разводится с коварной Ингой, у которой есть любовник, и переезжает к Светлане, признавшись ей в любви.