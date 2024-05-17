Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Родные и близкие»?

Чем закончится сериал «Родные и близкие»?

Олег Скрынько 17 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Родные и близкие» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2023 году. По сюжету в преддверии своей свадьбы Матвей и Ольга становятся виновниками ДТП, в котором пострадала девушка Лена. Дмитрий, отец Матвея, решает взять вину на себя, однако события развиваются не по плану, меняя жизнь всех вовлеченных. В итоге Матвей и Лена влюбляются друг в друга, однако выясняется, что они могут быть братом и сестрой. Ольга пытается наладить отношения с Матвеем, но то признается, что любит другую. Тест ДНК показывает, что Дмитрий на самом деле не является биологическим отцом Матвея, но является таковым для Лены. Таким образом, ничто не мешает Матвею и Лене пожениться. Они играют свадьбу. Дмитрий разводится с коварной Ингой, у которой есть любовник, и переезжает к Светлане, признавшись ей в любви.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Родные и близкие
Родные и близкие мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше