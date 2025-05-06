Меню
Чем закончится сериал «Родная»?

Чем закончится сериал «Родная»?

Олег Скрынько 6 мая 2025 Дата обновления: 6 мая 2025
Наш ответ:

«Родная» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 29 апреля 2025 года. Это история о супругах Анне и Сергее Кононовых, которые внезапно узнают, что воспитывают чужого ребенка. Дело в том, что семь лет назад Анна была вынуждена пройти процедуру ЭКО, а в результате врачебной ошибки были перепутаны эмбрионы двух женщин со схожими фамилиями. Анна и Сергей решают встретиться с семьей, в которую попала их родная дочь Лера. Родители между собой уславливаются, что не будут обмениваться детьми и никогда ничего им не расскажут. Однако Анне тяжело смириться, поэтому она стремится максимально сблизиться с биологической дочерью. Этому препятствует влиятельный бизнесмен и отец девочки Федор. Вскоре от него уходит жена. Решив, что в этом виновата Анна, он решает отомстить.

Заканчивается сериал счастливо. Федора арестовывают за его преступления. Анна разводится с Сергеем, который полюбил Ольгу, и сходится с Ильей. Анна и Илья берут под опеку Леру. Сергей же остается с Ольгой. Они воспитывают другую девочку, Катю. Семьи дружат друг с другом.

Родная
Родная мелодрама
2025, Россия
0.0
