Чем закончится сериал «Редкая группа крови»?

Наш ответ:

«Редкая группа крови» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2013 году. Главной героиней выступает девушка по имени Надя Самсонова. Она работает медсестрой в областной больнице, но проживает в деревне вместе с родителями. Наде 30 лет, она считает себя непривлекательной, поэтому даже не пытается обустроить личную жизнь. В то же время она пользуется любовью и уважением со стороны окружающих, будучи доброй и отзывчивой. Несмотря на это, однажды Надя лишается работы из-за козней коллеги в лице Марины. Однако эта история имеет счастливую концовку.



Успешный бизнесмен Морозов, благодарный Нади за лечение, открывает в ее деревне медпункт и дает ей возможность продолжить обучение в медицинском институте. Также Надя встречает любимого мужчину, он работает врачом скорой помощи. Марину увольняют по инициативе больных. Наташа, подруга Нади, тоже налаживает личную жизнь. Вместе с сыном Мишей и мужем Эдуардом она уезжает жить в Германию. Санитар, влюбленный в Надю, в итоге сходится с ее соседкой Анфисой.