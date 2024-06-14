Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Редкая группа крови»?

Чем закончится сериал «Редкая группа крови»?

Олег Скрынько 14 июня 2024 Дата обновления: 14 июня 2024
Наш ответ:

«Редкая группа крови» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2013 году. Главной героиней выступает девушка по имени Надя Самсонова. Она работает медсестрой в областной больнице, но проживает в деревне вместе с родителями. Наде 30 лет, она считает себя непривлекательной, поэтому даже не пытается обустроить личную жизнь. В то же время она пользуется любовью и уважением со стороны окружающих, будучи доброй и отзывчивой. Несмотря на это, однажды Надя лишается работы из-за козней коллеги в лице Марины. Однако эта история имеет счастливую концовку.

Успешный бизнесмен Морозов, благодарный Нади за лечение, открывает в ее деревне медпункт и дает ей возможность продолжить обучение в медицинском институте. Также Надя встречает любимого мужчину, он работает врачом скорой помощи. Марину увольняют по инициативе больных. Наташа, подруга Нади, тоже налаживает личную жизнь. Вместе с сыном Мишей и мужем Эдуардом она уезжает жить в Германию. Санитар, влюбленный в Надю, в итоге сходится с ее соседкой Анфисой.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше