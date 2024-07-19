Чем закончится сериал «Пятая группа крови»?

Наш ответ:

«Пятая группа крови» — российский эпичный сериал в жанре мелодрамы, снятый по одноименному роману Эльмиры Блиновой. Премьера состоялась в 2011 году. Действие этой истории начинается в середине 1960-х годов. Главные герои — Руслан и Анфиса, а также их дочь по имени Динка. Повзрослев, она переживает массу жизненных испытаний, полагаясь на свою незаурядную силу воли и выдержку.



Заканчивается сериал тем, что семейство Дины воссоединяется в день ее заселения в новую кооперативную квартиру. На этом празднике Руслан и Анфиса видятся впервые за долгое время. Руслан представляет свою новую жену Румию. При этом Анфиса тоже счастлива с новым возлюбленным, который становится ее мужем. В дальнейшем Марк, считавшийся погибшим в Афганистане, находит Дину. Они встречаются в кафе «Елочка». Они счастливо живут вместе и заводят общего ребенка.