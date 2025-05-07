Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Про это самое"?

Чем закончится сериал "Про это самое"?

Олег Скрынько 7 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
Наш ответ:

Финал сериала "Про это самое" начинается с того, как Митя рассказывает матери о тайных консультациях. Она просит не говорить отцу. Входит Михаил, и, чтобы не выдать правду, Ирина говорит, что речь о подарке на юбилей. Михаил радуется — это лодка! Ирине приходится собирать деньги у всей деревни, чтобы купить её.

Егор пытается вернуть Полину, обещая выдать Митю. Та делает вид, что даёт ему шанс. Позже Митю похищает Лиза — она требует «опыта» до дня рождения. Он дарит ей брошюру и проводит беседу. Полина, не найдя Митю, думает, что его тронул Егор. Но тот всё отрицает. Вернувшийся Митя говорит, что останется в деревне. Полина уходит от него. Тем временем деревенские решают, что Михаил умер, и приносят венок. Когда появляется лодка, её принимают за гроб. Михаил выходит, и всё проясняется. Егор выдаёт Митю, тот всё подтверждает. Михаил хватается за сердце. Митя уезжает в Петербург.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Про это самое
Про это самое комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше