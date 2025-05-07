Чем закончится сериал "Про это самое"?

Наш ответ:

Финал сериала "Про это самое" начинается с того, как Митя рассказывает матери о тайных консультациях. Она просит не говорить отцу. Входит Михаил, и, чтобы не выдать правду, Ирина говорит, что речь о подарке на юбилей. Михаил радуется — это лодка! Ирине приходится собирать деньги у всей деревни, чтобы купить её.



Егор пытается вернуть Полину, обещая выдать Митю. Та делает вид, что даёт ему шанс. Позже Митю похищает Лиза — она требует «опыта» до дня рождения. Он дарит ей брошюру и проводит беседу. Полина, не найдя Митю, думает, что его тронул Егор. Но тот всё отрицает. Вернувшийся Митя говорит, что останется в деревне. Полина уходит от него. Тем временем деревенские решают, что Михаил умер, и приносят венок. Когда появляется лодка, её принимают за гроб. Михаил выходит, и всё проясняется. Егор выдаёт Митю, тот всё подтверждает. Михаил хватается за сердце. Митя уезжает в Петербург.