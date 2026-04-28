Чем закончится сериал «Прерванный полет»?

«Прерванный полет» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Россия-1» в 2026 году.

О чем сериал

В центре сюжета — акушер-гинеколог Светлана, которая состоит в счастливом браке с кардиохирургом Михаилом. Мать Михаила долгое время противилась выбору сына, желая женить его на дочери своей подруги Вере. Светлана забеременела от Михаила, но в итоге потеряла ребенка и способность зачать другого ребенка. Светлана и Михаил решили удочерить новорожденную Леночку. Вскоре после этого Михаил летит в Сочи по делам, но его самолет разбивается. Светлана считает, что муж погиб, но выясняется, что в самолет он так и не сел.

Что будет в концовке?

В финале Светлана вместе с Леночкой решает уехать. Выясняется, что Михаил жил на две семьи. Михаил бросается вслед за Светланой, чтобы ее остановить. Он нагоняет ее и во всеуслышание признается ей в любви. Михаил умоляет Светлану остаться. В итоге она прощает его и соглашается.