Чем закончится сериал «Постучись в мою калитку»?

7 августа 2025
Наш ответ:

«Постучись в мою калитку» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2023 году. Шоу доступно ныне в онлайн-кинотеатре «Иви» и на сайте телеканала «Домашний». В центре сюжета — девушка Настя, которая, пережив смерть матери, измену жениха и потерю квартиры, наконец привела свою жизнь в порядок. Она перебралась в деревню, где купила симпатичный домик. Однако выясняется, что риелтор ее обманул, а настоящим владельцем дома является экс-следователь Артем, который был несправедливо осужден. Сдружившись, Настя и Артем стремятся восстановить справедливость.

От Игоря главные герои узнают, что деньги от продажи дома получил Денис. Игорь назначает Денису встречу, но на нее приходит не он, а его мать. Женщина признается, что это она настояла на том, чтобы свалить вину на Артема и тем самым его подставить. Мать Дениса соглашается сотрудничать со следствием. В итоге Дениса задерживает полиция. Также арестована Зина, которая на допросе признается во всем. Игорь и его жена тоже решают поселиться в деревне. Настя и Артем становятся парой, вскоре у них родится ребенок.

Постучись в мою калитку

Постучись в мою калитку
мелодрама
2023, Россия
0.0
