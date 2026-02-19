Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Последний год любви»?

Чем закончится сериал «Последний год любви»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 февраля 2026 Дата обновления ответа: 19 февраля 2026

«Последний год любви» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший в 2026 году.

О чем сериал

Главная героиня — женщина Нина, которая всегда помогала окружающим, но осталась одна, когда в ее жизни начались тяжелые времена. Ее муж бесследно пропадает, а дочь-подросток Майя занимается в олимпийской школе, где подвергается серьезному давлению со стороны тренера. Нина замечает, что спорт пагубно сказывается на психике Майи, но ничего не может поделать. В то же время Нина не хочет сломать мечту дочери о спортивной карьере.

Чем закончится сериал?

Заканчивается это история тем, что все проблемы решает Борис, отец Олега, который является отцом ребенка Майи. На самом деле Олег не оставил Майю, а трагически погиб. Когда Нина приезжает к Олегу, узнает это и встречает его отца Бориса, то Борис берет на себя заботу и о Майе, и о ребенке, который у нее должен родится. Кроме того, он оплатит операцию Нине. Операция проходит успешно. Нина счастлива с Борисом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний год любви
Последний год любви мелодрама, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 55 комментариев
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 8 комментариев
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 18 комментариев
С 1 июня ГАИ устроит тотальные проверки на дачных трассах: первым делом заглянут не в аптечку, а в бардачок
Черешня в магазинах пока «трава травой» — агроном сказала, с какого числа начнут завозить вкусную
Советские водители не выезжали из гаража без аспирина в бардачке: таблетки спасали на безлюдной трассе – и речь не про мигрень
А мы тут тестами балуемся: угадаете советскую классику по аппетитной цитате о еде? Мы проголодались уже на 4-м вопросе
Это аниме взяло лучшее от «Магички» с «Ходячим замком» – и убило обоих: фаны из России увидят финал раньше всех – запоминайте дату
«Тебя посодют, а ты тест пройди»: узнали цитату из «Берегись автомобиля»? Тогда точно ответите на 5/6 в нашей сложной викторине
«Пересмотрела его раз 5. Очень впечатлил»: этот сериал с Васильевым зрители окрестили скрытым бриллиантом, сравнив даже с «Игрой престолов»
«От всей души переживала» в этой сцене «Первого отдела 4»: самая жизненная в сериале – «с предвкушением ждала развития событий»
«Первый отдел» откладывается, но следующая премьера НТВ уже разожгла любопытство: «буду смотреть, актеры классные»
Зрители 5 лет ждали этот сериал с Фомой и Брагиным — и он не подвел: после первой серии уже «не оторваться»
Шестая серия «Извне» не вышла в срок — плохие новости для фанатов: правду о Человеке в желтом узнаем не скоро
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше