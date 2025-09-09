Чем закончится сериал «Последнее желание»?

Наш ответ:

«Последнее желание» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия» 6 сентября 2025 года.

О чем сериал

В центре сюжета — Тамара Сизова, у которой, как кажется, жизнь складывается как нельзя лучше. Она окончила университет, работает в престижной фирме и в счастливом браке воспитывает сына Вадика. Однако все это — лишь выдумка, которую Тамара рассказывает своей бабушке Вере Ивановне. На самом деле жизнь Тамары в Москве не задалась. Возлюбленный от нее ушел, так что Вадика она растит одна, а высшее образование героиня так и не получила. Работает же Тамара секретаршей. Однажды Тамара получает новость, что у бабушки случился инфаркт. Бросив все, Тамара с Вадиком едет к бабушке. В деревне Тамара вновь пересекается со своей школьной любовью Андреем. Тамара не догадывается, что ее приезд в деревню был подстроен.

Что будет в конце

В финале этой истории Тамара мирится с Андреем и рассказывает ему, что Вадик на нее обиделся и сбежал. Андрей догадывается, что мальчик ушел к озеру. Тамара и Андрей спешат туда. В это же время Вадик падает в воду, но Андрей его спасает. Бабушка Тамары видит, что внучка счастлива, и радуется этому. Тамара наконец обрела счастье в личной жизни.