Чем закончится сериал «Полюби меня снова»?

«Полюби меня снова» — российский мелодраматический сериал, вышедший на платформе «Смотрим» и канале «Россия 1». Премьера состоялась 9 февраля 2026 года.

О чем сериал

Главная героиня — Люда Куприянова. Казалось бы, она живет счастливой жизнью. У нее есть любимый муж Павел, преуспевающий бизнес и близкие друзья в лице Влада Кожухова и его жены Оксаны. Однажды Люда трагически теряет ребенка. Тогда супруги решают усыновить мальчику Федю. Когда Феде исполняет семь, Люда узнает, что вскоре у нее родится дочь. С появлением своего ребенка отношения между Людой и Павлом портятся. К тому же, Раиса, мать Павла, неприязненно относится к Феде. В дальнейшем Федя пропадает, а Люда и Павел оказываются в эпицентре криминальных событий. Дело ведет следователь Алексей.

Чем заканчивается сериал

В концовке выясняется, что группа преступников проворачивала махинации с детьми. Детей похищали, держали в специальном лагере и сообщали, что их родители мертвы. После детей устраивали в приемные семьи. В итоге злодеев разоблачают и арестовывают. В их числе оказываются Архипов и начальник колонии. Также задерживают Фролова. Среди преступников также оказывается Влад — он тайно занимался похищениями. В финале все главные герои собираются за праздничным столом. Саша объявляет, что намерен возобновить работу волонтерского центра. Федор с Настей берутся ей в этом помогать. Алла ждет в гости сына. Алексей делает Людмиле предложение.