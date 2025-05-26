Чем закончится сериал "Полет птицы":

Наш ответ:

«Полет птицы» - новая отечественная мелодрама, полюбившаяся публике. Рассказываем, чем закончился телесериал.



Когда Юрий, муж Анны, исчез без следа, она бросилась на его поиски, подняв полицию и волонтёров. Анна была уверена — с ним случилась беда. Ни увольнение из престижного колледжа, ни продажа машины с поддельной подписью жены не убедили её в измене. Но правда оказалась хуже: Юрий сбежал к молодой любовнице, которая ждала от него ребёнка. Только вот девушке был нужен не отец и муж, а спонсор. Когда Юрий понял, что оказался никому не нужен, он вернулся к Анне… с младенцем на руках. Без объяснений, без стыда. Анна отказалась принимать его обратно, но временно оставила девочку, Лику, у себя. Юрий ушёл, оставив ребёнка — и записку. Анна стояла перед выбором: отдать девочку в детдом или оставить её. Вскоре выяснилось: Лика — не дочь Юрия, а отец ребёнка в тюрьме. Биологическая мать, Катя, была готова подписать отказ, и Анна с новым избранником Иваном оформили опеку. Началась новая жизнь.