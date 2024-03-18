Меню
Чем закончится сериал "Пока прошлое не разлучит нас"?

Чем закончится сериал "Пока прошлое не разлучит нас"?

18 марта 2024
Наш ответ:

«Пока прошлое не разлучит нас» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2024 году. Отправной точкой сюжета становится знакомство молодого врача Вики Скворцовой с влиятельным кардиологом Олегом Родионовым, который становится главой клиники, где она работает. У них завязывается роман, а через несколько недель обнаруживается, что Вика беременна. Олег оставляет жену Ольгу и женится на Вике. У них рождается сын Матвей. Однако бывшая супруга Олега вторгается в жизнь Вики и ведет себя странно.

Выясняется, что Олег на самом деле является мошенником, который проворачивал преступные схемы с лекарствами с целью заработка. Когда Вика узнает об этом, она уходит от Олега и забирает Матвея. После мальчика похищают, а Олег и Ольга заключают Вику в психиатрическую клинику. С помощью своего доброго коллеги Степана Вике удается сбежать. Заполучив Матвея, Олег готовится покинуть страну, но вместо этого оказывается арестован благодаря усилиям Степана и Вики. Вика возвращает Матвея себе и выходит замуж за Степана.

