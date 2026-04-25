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Чем закончится сериал «Под ударом»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

«Под ударом» — российская мелодрама с элементами триллера, 2026 год, 4 серии, канал ТВЦ.

Тридцатилетняя художница Ольга переживает творческий кризис и в поисках стабильного заработка устраивается няней в семью состоятельного бизнесмена Артамонова. Поначалу всё кажется благополучным, между Ольгой и хозяином дома даже возникает симпатия. Но вскоре выясняется, что в этой семье далеко не всё гладко: жена Артамонова Галина страдает психическим расстройством, а её поведение становится всё более тревожным.

Ольга сближается с дочерью Артамоновых — замкнутой, но одарённой девочкой Аней. Когда Галина попадает в кому после падения, Аня утверждает, что это был не несчастный случай. Ольга оказывается перед выбором: вмешаться или закрыть глаза. Вместе с Аней они решаются на побег, но это оказывается гораздо сложнее, чем предполагалось.

По отзывам зрителей, сюжет строится вокруг темы домашнего абьюза и несправедливых обвинений — и хотя повороты местами предсказуемы, история держит в напряжении до последней серии.

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Под ударом
Под ударом мелодрама, драма
2026, Россия
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