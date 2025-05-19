Чем закончится сериал «Почувствуй мою боль»?

Наш ответ:

«Почувствуй мою боль» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший на телеканале «Домашний» 16 мая 2025 года. По сюжету учительница Алена лишается работы в школе из-за конфликта с сыном крупной чиновницы. Алена перебирается в больной город и становится ассистенткой бизнесмена Сергея. В дальнейшем они женятся, Алена рожает дочь. В счастливую жизнь пары вмешивается Ольга, бывшая любовница Сергея. Ольга стремится его погубить, поскольку он ее бросил и довел ее беременность до выкидыша. Ольга решает подобраться к Сергею, втершись в доверие к Алене.



Когда Сергей уезжает по делам, Ольга похищает дочь Алены и Сергея, подмешав Алене снотворное. Ольга звонит Сергею и рассказывает о содеянном. После Ольга имитирует, будто стала жертвой побоев, и обращается в кризисный центр. Тем временем Петр решает помочь Алене. Петр обращается к своему другу из полиции Евгению, чтобы отследить Ольгу. Они выясняют, что она была в кризисном центре, но к тому времени Ольга уже оттуда сбежала. Сергей, вернувшись домой из командировки, винит в случившемся Алену. Петр берется следить за Сергеем, а Алена едет к матери Сергея, где узнает, что Ольга — бывшая возлюбленная Сергея. В то же время Сергей и Ольга договариваются о встрече, чтобы решить все между собой без привлечения полиции.



Благодаря слежке за Сергеем Алена узнает о предстоящей встрече и первой прибывает на указанное место. От Ольги Алена узнает, что у той тоже был ребенок, который погиб по вине Сергея. Затем появляется сам Сергей и предлагает Ольге деньги, но та отказывается. Вдруг врываются Петр и Евгений. Алена уговаривает Ольгу вернуть ребенка. Ольгу арестовывают. Алена осознает, что Сергей — ужасный человек. Он пытается вырвать у нее ребенка, но вмешивается Петр. Алена возвращается с дочерью в родной город. Ольга отправляется в тюрьму на 8 лет, Алена ее поддерживает. Алена возвращается на работу в школу. Петр делает ей предложение. Она отвечает согласием.