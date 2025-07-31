Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал "Побег в неизвестность"?

Чем закончится сериал "Побег в неизвестность"?

Олег Скрынько 31 июля 2025 Дата обновления: 31 июля 2025
Наш ответ:

Сериал «Побег в неизвестность» завершается следующим образом:

В сериале «Побег в неизвестность» жизнь Дарьи резко меняется после аварии, когда её муж решает, что она погибла. Вместе с мальчиком Костей она сбегает в родной Каланчевск к матери, с которой давно не общалась. Подруга Маша помогает устроиться, а в жизни Дарьи появляется врач Вадим, догадывающийся, что ребёнок ей не родной. Тем временем Игорь, мечтающий о наследстве, сталкивается с проблемами на работе и в личной жизни. В клинике, где начинает работать Дарья, ей подстраивают ловушку, и на девушку падают подозрения в краже. Вадим её защищает, и между ними возникает чувство. Поиски Дарьи ведут люди из прошлого, но благодаря поддержке Вадима и друзей она решает бороться. В финале Игорь осуждён, мать Дарьи получает помощь, а сама героиня находит любовь и новую жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Побег в неизвестность
Побег в неизвестность мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше