Чем закончится сериал «Пианистка» и кто убийца?

Наш ответ:

«Пианистка» — российский мелодраматический детектив, состоящий из трех сезонов по четыре эпизода в каждом. Сериал повествует об одаренной молодой пианистке Марии Беляевой. Вследствие травмы она лишилась возможности выступать профессионально, но получила сверхъестественную способность. Дело в том, что Мария по голосу человека может определить, что он лжет. В третьем сезоне выясняется, что этот дар появился у Марии из-за автомобильной катастрофы, в которой ее родители погибли, а она выжила. Кроме того, в третьем сезоне умение Марии перестает распространяться на хирурга Андрея, с которым она сошлась в финале первого сезона. Причина в том, что она его любит.



В первом сезоне убийцей Олега Лациса оказывается Вадим, тогда как девушек убивал Эдик. Жертвами Эдика становились девушки, флиртовавшие с его отцом. Таким образом Эдик стремился защитить свою мать. Во втором сезоне убийцей является Рита, однако она не осознавала, что делала, поскольку в эти моменты ее разумом овладевала ее сестра Жанна, убитая в прошлом на вечеринке. Жанна в облике Риты расправлялась с мужчинами, которые агрессивно вели себя с женщинами.



В третьем сезоне под ударом оказывается Андрей, которого подозревают в причастности к смерти пациента, анестезиолога и еще одного врача. Поскольку Маша не знает, врет Андрей или говорит правду, ей приходится разбираться в этом деле самостоятельно. В итоге выясняется, что за убийствами стоит Сергей, который хотел сделать своего брата инвалидом и тем самым защитить Сашку. Сергей узнает, что является отцом Сашки. В конце третьего сезона Мария завязывает Андрею глаза и приводит в ЗАГС, чтобы оформить брак.