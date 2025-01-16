Чем закончится сериал «Первый отдел»?

Меню
Олег Скрынько 16 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Первый отдел» — российский детективный сериал телеканала НТВ, стартовавший в 2020 году. На данный момент шоу включает три сезона, тогда как премьера четвертого, как ожидается, состоится в феврале 2025 года. Создатели подготовили 30 новых эпизодов. «Первый отдел» повествует о жизни и профессиональных буднях сотрудников Следственного комитета. Главные герои — полковник юстиций Юрий Брагин и оперативник уголовного розыска Михаил Шибанов. Третий сезон заканчивается тем, что Шибанов оказывается арестован и отправлен в СИЗО. В то же время Брагина отстраняют от службы. В его отношении проводится проверка, которая тоже может привести к открытию уголовного дела. Против Шибанова выступает полковник Ухватов. По словам Ивана Колесникова, который играет Брагина, в четвертом сезоне будут показаны новые запутанные расследования, включая дело, напоминающее «Собаку Баскервилей».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый отдел
Первый отдел детектив
2020, Россия
8.0
