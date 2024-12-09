Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Персональный ассистент»?

Чем закончится сериал «Персональный ассистент»?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Персональный ассистент» — российский сериал в жанре детективной мелодрамы. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера состоялась 2 декабря 2024 года. Главной героиней выступает Ольга Богомолова, работающая личной ассистенткой главы крупной строительной компании. О своем боссе Вадиме Петровиче Воронкове она знает столько, что может им манипулировать. При желании Ольга могла бы уничтожить и его бизнес, и его самого. Однажды это выливается в сложную дилемму: либо отомстить Воронкову за личную катастрофу, либо простить его.

Заканчивается сериал тем, что Ольга способствует краху Воронкова и его бизнеса, однако в дальнейшем выясняется, что она стала лишь марионеткой в руках Игоря Аравина. Он использовал Ольгу, чтобы избавиться от Воронкова. В ходе стычки с Воронковым Ольга случайно стреляет в него. Воронков попадает в кому, а Ольга — в тюрьму. Спустя год Воронков пришел в себя и сообщил, что в него стреляла не Ольга. Ее выпускают из тюрьмы. Вновь встретившись с Воронковым, главная героиня узнает, что тот не виноват в трагедии, за которую она ему мстила. Тогда-то Ольга осознает, что была использована Аравиным. Тогда она устраивается личным ассистентом Аравина с целью отомстить ему.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Персональный ассистент
Персональный ассистент драма, мелодрама, детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Людмила Дымбровская 11 декабря 2024, 23:19
Сериал интересный. Великолепный подбор актеров . Но так понимаю ,что фактически концовки не будет. Все продолжения как правило уже не интересны. Жаль ,что судя по описанию, фильм требует продолжения.
11 декабря 2024, 23:19 Ответить
Андрей Льговский 13 декабря 2024, 17:37
Посмотрел сериал с удовольствием. Тема женской мести / или до чего может дойти женская месть раскрыта нетрадиционно, что и отличает его от однотипных любовных сериалов, где всё ясно с первой серии. Сценаристам удалось, а главной героине психологически тонко, отобразить внутренние поиски женского отмщения. Причем именно женского, отличного от мужского.Достоверно показаны мужские образы крутых предпринимателей, возомнивших себя хозяевами жизни, а на самом деле трусливых и жалких. Сериал вызывает много размышлений на многие актуальные темы сегодняшнего дня. Большое спасибо актерам и создателям сериала.
13 декабря 2024, 17:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Где снимали фильм «Балерина»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше