Чем закончится сериал «Персональный ассистент»?

Наш ответ:

«Персональный ассистент» — российский сериал в жанре детективной мелодрамы. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Премьера состоялась 2 декабря 2024 года. Главной героиней выступает Ольга Богомолова, работающая личной ассистенткой главы крупной строительной компании. О своем боссе Вадиме Петровиче Воронкове она знает столько, что может им манипулировать. При желании Ольга могла бы уничтожить и его бизнес, и его самого. Однажды это выливается в сложную дилемму: либо отомстить Воронкову за личную катастрофу, либо простить его.



Заканчивается сериал тем, что Ольга способствует краху Воронкова и его бизнеса, однако в дальнейшем выясняется, что она стала лишь марионеткой в руках Игоря Аравина. Он использовал Ольгу, чтобы избавиться от Воронкова. В ходе стычки с Воронковым Ольга случайно стреляет в него. Воронков попадает в кому, а Ольга — в тюрьму. Спустя год Воронков пришел в себя и сообщил, что в него стреляла не Ольга. Ее выпускают из тюрьмы. Вновь встретившись с Воронковым, главная героиня узнает, что тот не виноват в трагедии, за которую она ему мстила. Тогда-то Ольга осознает, что была использована Аравиным. Тогда она устраивается личным ассистентом Аравина с целью отомстить ему.