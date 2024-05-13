Чем закончится сериал «Отмороженные»?

Наш ответ:

«Отмороженные» — российский комедийный сериал с элементами фантастики. Премьера состоялась в 2023 году. Первый и на данный момент единственный сезон состоит из 17 эпизодов. По сюжету четверо московских бандитов из 1990-х, работающих на криминального авторитета Ноля, в ходе очередного дела оказываются в лаборатории ученого и попадают в криокамеру, где в замороженном виде пребывают двадцать с лишним лет. Очнувшись, Фил, Чак, Вжик и Масса обнаруживают, что на дворе 2022 год, а от знакомого им мира не осталось и следа. Главным героям приходится приспосабливаться новым реалиям, а также восстанавливать отношения с родными и близкими, которые стали гораздо старше.



В концовке Чак и Леся играют свадьбу, во время которой Леся и Даша оказываются похищены. Чак, Фил, Вжик и Масса преследуют похитителей и приезжают в логово Ноля, который хочет вернуть Дашу. Начинается перестрелка, но патроны Ноля оказываются холостыми. Выясняется, что похищение организовали Леся, Стэла и охрана Ноля. Фил избивает плененного Ноля и везет его в лабораторию, где находится криокамера. Туда же прибывает Леша, сын Фила. Фил помещает Ноля в криокамеру, чтобы тот рассказал Леше об утраченных двадцати годах. Леша притворяется, что верит Филу, но затем хватает пистолет, освобождает Ноля, а Фила и ученого Неймана запирает в криокамеру и включает ее.