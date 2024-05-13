Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Отмороженные»?

Чем закончится сериал «Отмороженные»?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Отмороженные» — российский комедийный сериал с элементами фантастики. Премьера состоялась в 2023 году. Первый и на данный момент единственный сезон состоит из 17 эпизодов. По сюжету четверо московских бандитов из 1990-х, работающих на криминального авторитета Ноля, в ходе очередного дела оказываются в лаборатории ученого и попадают в криокамеру, где в замороженном виде пребывают двадцать с лишним лет. Очнувшись, Фил, Чак, Вжик и Масса обнаруживают, что на дворе 2022 год, а от знакомого им мира не осталось и следа. Главным героям приходится приспосабливаться новым реалиям, а также восстанавливать отношения с родными и близкими, которые стали гораздо старше.

В концовке Чак и Леся играют свадьбу, во время которой Леся и Даша оказываются похищены. Чак, Фил, Вжик и Масса преследуют похитителей и приезжают в логово Ноля, который хочет вернуть Дашу. Начинается перестрелка, но патроны Ноля оказываются холостыми. Выясняется, что похищение организовали Леся, Стэла и охрана Ноля. Фил избивает плененного Ноля и везет его в лабораторию, где находится криокамера. Туда же прибывает Леша, сын Фила. Фил помещает Ноля в криокамеру, чтобы тот рассказал Леше об утраченных двадцати годах. Леша притворяется, что верит Филу, но затем хватает пистолет, освобождает Ноля, а Фила и ученого Неймана запирает в криокамеру и включает ее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отмороженные
Отмороженные фантастика, комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше