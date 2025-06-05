Чем закончится сериал «Отдам маму замуж»?

Наш ответ:

«Отдам маму замуж» — российский мелодраматический мини-сериал, премьера которого состоялась на телеканале «Россия» 31 мая 2025 года. По сюжету Ольга, возглавляющая муниципалитет города Тихоново, держит под контролем не только вверенную ей территорию, но и дочь Лизу, которая работает учительницей в школе. Ольга строго оберегает дочь от мужчин, поскольку в прошлом сама Ольга пострадала от лжи со стороны возлюбленного Кирилла. Когда Ольга накладывает вето на отношения Лизы с Аркадием, подруги девушки решают помочь. Их задумка состоит в том, чтобы найти мужа для самой Ольги.



В концовке Ольга выясняет, что Кирилл никогда не обманывал ее. Девушка, с которой она его в далеком прошлом увидела, оказалась его сестрой. Ольга и Кирилл воссоединяются и решают начать все заново. Аркадий действительно оказывается обманщиком. В итоге Лиза сходится с Антоном. Образуются еще две пары: Тимур и Маняша, Василий и Алла.