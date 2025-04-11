Меню
Чем закончится сериал "От любви до любви"?

Чем закончится сериал "От любви до любви"?

Олег Скрынько 11 апреля 2025 Дата обновления: 11 апреля 2025
Наш ответ:

Финал сериала «От любви до любви» получился драматичным.

После долгих лет одиночества Катя Вавилова сталкивается с призраками прошлого, когда к ней обращается подруга Алиса с просьбой найти отца своего сына. После гибели Алисы Катя решает воспитывать Гришу как своего. Поиски отца приводят к неожиданному открытию — им оказывается бывший возлюбленный героини Дмитрий. Он пытается вернуть ребенка, но сталкивается с сопротивлением. Гриша сбегает, Дмитрий отправляет его в интернат, а Катя устраивается туда няней. В финале Дмитрия лишают родительских прав за попытку похищения, а Катя становится официальной опекуншей мальчика. Кирилл Дружинин помогает ей с жильем, а следователь Кронин приглашает героиню на свидание.

От любви до любви

От любви до любви
От любви до любви мелодрама
2025, Россия
0.0
