Чем закончится сериал «Острое блюдо»?

Олег Скрынько 30 апреля 2025 Дата обновления: 30 апреля 2025
Наш ответ:

«Острое блюдо» — российский мелодраматический мини-сериал. Премьера состоялась в апреле 2024 года на телеканале «Россия 1». Главной героиней выступает Ирина Рублева, пребывающая в несчастливом браке. Поворотной точкой в судьбе героине становится поездка на турецкий курорт, чтобы отметить день рождения. Туда Ирину пригласили друзья в лице супругов Люды и Бориса. Выясняется, что Вадим, муж Ирины, приехать не может из-за неотложных дел. В дальнейшем Ира знакомится с обаятельным турком Керемом, который признается ей в любви и обещает ее дождаться. Ирине предстоит решить, бросить ли Вадима, от побоев которого она страдает.

Заканчивается эта история тем, что Вадима арестовывают. Керем получает ранение, ему срочно нужна дорогостоящая операция. Чтобы добыть деньги, Ирина продает свое кольцо. Однако в дальнейшем она узнает, что у Керема есть жена и ребенок. В итоге Ира остается с Анатолием. Они встречаются на скале и осознают, что созданы друг для друга.

