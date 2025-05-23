Меню
Чем закончится сериал «Осенний роман»?

Чем закончится сериал «Осенний роман»?

Олег Скрынько 23 мая 2025 Дата обновления: 23 мая 2025
Наш ответ:

«Осенний роман» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 14 мая 2025 года. Это история об учительнице биологии Ирине, которая разошлась с мужем Михаилом, поскольку он ей изменил. Супруг оставил Ире квартиру и вызвался помогать, если это потребуется. Однажды Ира едва не попадает под машину. У водителя Семена при этом случается сердечный приступ. Ира вызывает скорую, а затем навещает Семена в больнице. Со временем новые знакомые влюбляются друг в друга, но Ира чувствует, что пока не готова вновь вступить в отношения. Вскоре в жизнь Иры возвращается Михаил, а его новая жена строит козни против конкурентки.

В концовке Семен от подруги Иры узнает, что Мария шантажировала Иру. Мария настаивала, что разрушит бизнес Михаила, если Ира не оставит его. Семен встречается с Ирой и говорит, что в курсе коварного замысла Марии. В итоге Семен и Ирина становятся парой. Они счастливы вместе.

