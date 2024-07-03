Чем закончится сериал «Опасные связи»?

Наш ответ:

«Опасные связи» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший в 2017 году. Это история о Лене Захаровой, чья жизнь, казалось бы, складывается лучшим образом. Она замужем за преуспевающим предпринимателем Виктором, растит с ним двоих детей, а также имеет любимое занятие. Более того, Виктор приобретает новый большой дом, где у Лены есть собственная мастерская, где она занимается творчеством. Идиллия нарушается, когда в доме появляется Вера, новая ассистентка Виктора. Вера пытается отбить Виктора у Лены и прибегает для этого к коварным психологическим ухищрениям. Лена попадает в ДТП, но остается в живых. После этого главная героиня решает выяснить, почему Вера питает к ней такую ненависть.



В итоге выясняется, что Вера является родной сестрой Лены. В прошлом их мать отказалась от Веры из-за острой нехватки денег. Вера стремится отомстить Лене, убив ее. Вера стреляет в сестру, но под пулю бросается Виктор. Веру арестовывают. Виктор остается жив. Спустя полгода Лена проведывает Веру в тюрьме и предлагает примириться, но та отказывается.