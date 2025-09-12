Наш ответ:

«Огонь в моей душе» — российский телесериал, вышедший на канале «Домашний» в 2024 году.

Чем закончится сериал «Огонь в моей душе»

После окончания института туризма Екатерина Соболева мечтает о собственном деле, но отец настаивает на выгодном браке с бизнесменом Сергеем Красновым, что позволит укрепить его политические позиции.

В столице Катя неожиданно встречает школьную любовь Дениса, чувства вспыхивают вновь, и девушка разрывает помолвку, несмотря на протесты семьи. Однако совместная жизнь с Денисом быстро рушится — беременность становится для него нежеланной, а измена окончательно ставит точку в их отношениях. Катя возвращается в коммуналку и решает растить ребенка одна, но вскоре встречает пожарного Влада, который поддерживает ее и помогает начать новую жизнь. Между ними завязываются чувства, но прошлое Влада, связанное с трагической гибелью жены, осложняет их отношения. Краснов же продолжает давить на Екатерину, пытаясь использовать махинации и угрозы, чтобы вернуть ее.

В финале Влад получает тяжелые травмы на пожаре, Катя остается рядом с ним и рожает ребенка. Все испытания сближают героев, и каждый обретает свое счастье.