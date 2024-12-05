Меню
Чем закончится сериал «Офицерские жены»?

Олег Скрынько 5 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Офицерские жены» — украинский драматический сериал, премьера которого состоялась в 2015 году. На данный момент шоу доступно для просмотра в таких онлайн-кинотеатрах, как Okko, «Кинопоиск», «Иви», PREMIER, «24ТВ» и «Кино1ТВ». Сезон состоит из двенадцати эпизодов. Эта история представляет собой семейную сагу о жизни нескольких поколений женщин из семейства Антоновых-Тереховых.

В заключительной серии Надя Ангер встречается со своим отцом Петером Ангером, который из Германии приехал в СССР. Во время Второй мировой войны он работал врачом. Перед Надей встает тяжелый выбор насчет своей дальнейшей жизни. В итоге она решает вместе с отцом уехать из Советского Союза. Виктору любящая его Надя оставляет звуковое письмо. Заканчивается это послание следующими словами: «Твоя сестра, Надежда. На счастье». Николай Ильич умирает. Алексей лишается возможности летать, его отправляют служить в Рязань. Надя Антонова изначально отказалась последовать за ним, но спустя время передумала.

