Чем закончится сериал «Однолюбы»?

Олег Скрынько 8 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Однолюбы» — российская мелодраматическая сага из двенадцати серий, вышедшая в 2012 году. В центре сюжета — семейства Яхонтовых и Удальцовых. События начинаются в 1980 годы. Петр Яхонтов является влиятельной фигурой, занимая должность директора универмага. Он женат на красивой блондинке Нине, вместе с которой воспитывает дочь Машеньку. Яхонтовы проживают в большой квартире и ни в чем не нуждаются. В то же время Николай Удальцов, работающий в правоохранительных органах, едва сводит концы с концами. Вместе с супругой и нуждающимся в лечении сыном Ваней он живет в тесной однокомнатной квартире. Судьбы двух семей пересекаются, когда Николай берется расследовать дело о хищениях в гастрономе. Главным подозреваемым становится Петр. В дальнейшем он становится жертвой убийства. Так начинается история неистовой вражды между Яхонтовыми и Удальцовыми.

Завершается сериал хэппи-эндом. Маша и Ваня наконец мирятся и воссоединяются спустя много лет, поскольку не переставали любить друг друга. Они ждут второго ребенка. На свет появляется мальчик, которого в честь отца Маши называют Петром. Убийцы Петра наказаны. Николай находит общий язык с Ниной. Ненависть сменяется добротой. Когда Маша возвращается из роддома с маленьким Петром, оба семейства садятся за один стол.

Однолюбы
Однолюбы мелодрама
2012, Россия
