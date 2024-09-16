Чем закончится сериал "Одноклассники: Бывших не бывает"?

Наш ответ:

В мини-сериале «Одноклассники: Бывших не бывает» из 4 серий финал полон драматических поворотов.



Таня приходит к Сергею, чтобы обсудить Олю и Дудникова, но не получает ожидаемой поддержки и уходит, обиженная. Сергей пытается поговорить с Дудниковым, но тот лишь высмеивает его и выгоняет с помощью охраны. Позже Сергей узнает, что его сын поступил в университет благодаря Дудникову, что приводит к решению Кости уйти из вуза и убедить мать вернуться к Сергею.Врач, обеспокоенный состоянием Дудникова и его отношениями с Ольгой, делится своими опасениями с Сергеем. Тем временем, Ольга сообщает Дудникову, что операция Кости пройдет бесплатно, лишая его рычагов давления. Между ними происходит очередной конфликт, Ольга пытается уйти, но Дудников удерживает ее силой. Сергей приходит на помощь, и ОМОН задерживает Дудникова. Финал счастливый: Ольга и Сергей снова вместе, а Косте успешно делают операцию.