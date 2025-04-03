Меню
Чем закончится сериал «Однажды в Залесье»?

Чем закончится сериал «Однажды в Залесье»?

3 апреля 2025
Наш ответ:

«Однажды в Залесье» — российский детективный сериал с элементами мелодрамы. В онлайн-кинотеатре «Смотрим» премьера состоялась 13 февраля 2025 года, тогда как на телеканале «Россия-1» шоу стартовало 24 марта. Сезон включает восемь эпизодов.

В центре сюжета — майор полиции Василиса Журавлева, которая живет и работает в небольшом городе. Это тихое место, где преступления — большая редкость, поэтому Василиса знает всех нарушителей спокойствия в лицо. Однако однажды жителей городка потрясает убийство, связанное с темными тайнами прошлого. В расследование оказываются вовлечены все близкие Василисы. Также героиня оказывается перед тяжелой дилеммой: огласить ужасную правду или же умолчать, сохранив былой мир.

По ходу расследования Василиса выясняет, что к убийству Тани имеет отношения ее подруга Арина. Таким образом Арина с Игорем отомстили Тане за то, что та, работая няней, задушила их маленького сына. Арина подсыпает Василисе седативное средство и сбегает с Игорем, но их перехватывают, когда они уже готовятся покинуть страну. Также выясняется, что сыщика Никиту тоже убила Арина. Никита узнал правду и начал шантажировать Арину. На допросе Игорь признается, что именно он убил Таню. Он также говорит, что убил Катю, но его показания не сходятся. В итоге Василиса выясняет, что ребенка Арины убила не Таня, а сама Арина. После Арина подставила Таню и ввела в заблуждение Игоря. Что до личной жизни, то у Василисы не складываются отношения с Петром. Возможно, она сойдется с Захаром, но ответ на этот вопрос в концовке не дан.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Однажды в Залесье
Однажды в Залесье детектив
2025, Россия
0.0
