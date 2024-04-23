Чем закончится сериал «Одна ночь»?

Наш ответ:

«Одна ночь» — фильм из двух серий, вышедший в 2024 году. Главными героинями являются лучшие подруги Ира и Маша. Ира работает официанткой, тогда как Маша стала флористом. Объединяет девушек не только дружба, но и то, что у них не складывается личная жизнь. Маша встречается с разными мужчинами, но никто из них не готов связать с ней жизнь. Ира же живет с алкоголиком и скандалистом Анатолием. В ходе очередной ссоры, когда Толик бросился избивать Иру, Маша, защищая подругу, убивает мужчину. Это дело расследует сыщик Прокофьев. Он подозревает в совершении убийства Иру, но влюбляется в нее. Тяготясь виной, Маша начинает помогать матери Анатолия, а также знакомится с надежным и симпатичным архитектором Николаем. Однако Маша не спешит сходиться с ним, поскольку не хочет, чтобы он влюбился в убийцу.



Фильм заканчивается тем, что Маша признается Николаю в том, что на самом деле Толика убила она. В то же время Прокофьев выясняет то же самое, хотя Ира говорит ему, что убийцей является она. Ира расстается с Прокофьевым, выбрав дружбу, а не любовь. Маша же чистосердечно признается в содеянном. Прокофьев предоставляет Маше хорошего адвоката. Мать Анатолия прощает Машу, поскольку понимает, что убийство произошло случайно и в ходе самообороны. Мария признается судом виновной в непреднамеренном убийстве. Ее отправляют на год в колонию, но в итоге ее освобождают условно-досрочно. Она выходит замуж на Николая.