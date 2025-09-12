Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Одна ночь и вся жизнь»?

Чем закончится сериал «Одна ночь и вся жизнь»?

Олег Скрынько 12 сентября 2025 Дата обновления: 12 сентября 2025
Наш ответ:

«Одна ночь и вся жизнь» — российский мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний».

О чем сериал

В центре сюжета — любовный треугольник в лице Павла, Елены и Егора. Робкий ихоня Павел был влюблен в красавицу Елену еще во время учебы в школе, но в итоге она сошлась с дерзким Егором и в дальнейшем вышла за него замуж. Ныне Егорь владеет убыточной автомастерской, а Елена работает учительницей. Спустя годы Павел и Елена пересекаются вновь. Теперь Павел — состоятельный и уверенный в себе мужчина. Он решает взять реванш у Елены и делает Егору предложение: переспать с Еленой за 10 млн рублей.

Что будет в конце

В финале Павел говорит Елене, что будет сражаться за нее до конца. Он грозится, что Максима лишат работы в спортклубе. Елена сохраняет самообладание и не поддается на угрозы. Павел заставляет ее сесть в свою машину. По дороге они попадают в ДТП. Павел, несмотря на ранение, сбегает, а Елена остается в Машине. Ей на помощь приходит Максим, но получает серьезные ожоги. Спустя время Максим признается, что у него есть деньги, на которые он собирается открыть центр коррекционной педагогики. Елена этому рада.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Одна ночь и вся жизнь
Одна ночь и вся жизнь мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше