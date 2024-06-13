Меню
Чем закончится сериал «Один шанс на троих»?

Чем закончится сериал «Один шанс на троих»?

Олег Скрынько 13 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Один шанс на троих» — российская многосерийная драма, премьера которой состоялась 10 июня 2024 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. На данный момент для просмотра доступны только первые четыре серии, так что информации о том, чем закончится эта история, пока нет. Финальный эпизод выйдет 20 июня.

Сериал повествует об Олеге и Яне, которые живут в приграничном городе и собираются вступить в брак. Ситуация кардинально меняется, когда выясняется, что Яна сошлась с бизнесменом из Финляндии и решает уехать с ним за границу. Спустя десять лет Яна неожиданно возвращается в Россию. Она развелась с финном. Оказывается, в Финляндии она родила сына Витю, отцом которого является Олег. Финские органы социальной опеки отобрали Витю у Яны и нашли ему приемную семью. Яна обращается к Олегу, чтобы он помог ей вернуть сына. Он соглашается. Сначала они обращаются в суд и пытаются урегулировать ситуацию легально, но безуспешно. В итоге Яна уговаривает Олега украсть мальчика и вывезти его из Финляндии.

