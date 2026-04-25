Чем закончится сериал «Общий сын»?

Мелодрама «Общий сын» (2026) — мини-сериал из 4 серий на канале «Домашний».

Десять лет Маша считала своего сына погибшим — ей сообщили, что ребёнок умер при родах. Вернувшись в родной город на похороны отца, она случайно узнаёт правду: мальчик жив, и всё это время его растила её родная сестра. С этого момента начинается мучительная борьба двух женщин за право называться его матерью.

В финале правда полностью выходит наружу. Выясняется роль каждого из участников в этой истории — кто стоял за обманом, кто молчал и почему. Концовка не приносит лёгкого облегчения — скорее, ставит героев перед новым непростым выбором. Но основные сюжетные линии закрыты.

Продолжения не будет — история завершена в рамках четырёх серий.