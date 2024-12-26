Чем закончится сериал «Новые Жуки»?

«Новые Жуки» — четвертый сезон популярного комедийного сериала «Жуки» (2019–2023). Как и предыдущие сезоны, «Новые Жуки» включают 16 эпизодов, которые начали выходить 16 декабря 2024 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Поскольку заключительные две серии «Новых Жуков» выходят сегодня, 26 декабря, на данный момент нет информации о том, чем закончится эта история.
«Жуки» — сериал о троих айтишниках, которые разработали прорывное приложение, но вынуждены отправиться в глухую деревню Жуки для прохождения альтернативной воинской службы. Оказавшись в Жуках, Никита, Дэн и Артемий пытаются закончить свой проект. Вместе с тем они знакомятся с местными колоритными жителями.
