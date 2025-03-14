Меню
Чем закончится сериал "Ночная сказка"?

Чем закончится сериал "Ночная сказка"?

Олег Скрынько 14 марта 2025 Дата обновления: 14 марта 2025
Наш ответ:

«Ночная сказка» - турецкий сериал 2024 года, который еще не завершился и продолжает выходить на ТВ. Впереди зрителей ждут новые эпизоды, посмотрев которые можно будет узнать финал. Предугадать его заранее невозможно.

Напомним сюжет популярного шоу. В детстве Махир Йылмаз пережил трагедию — его отец-полицейский пал жертвой мафии. Прошло 20 лет, и теперь Махир — комиссар полиции, возвращающийся в родной город с одной целью: отомстить за отца. Но судьба вмешивается в его планы, когда на пути героя появляется загадочная красавица. Очарованный, он называет её Шахерезадой, даже не подозревая, насколько их судьбы переплетены. В поисках убийцы отца Махир выходит на след влиятельного криминального авторитета Кюршата Килимджи. Но неожиданное открытие ставит его перед мучительным выбором: его возлюбленная оказывается дочерью человека, которого он поклялся уничтожить. Что окажется сильнее — месть или любовь?



Ночная сказка
Ночная сказка драма, мелодрама
2024, Турция
9.0
