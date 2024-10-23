Чем закончится сериал «Невеста поневоле»?

Наш ответ:

«Невеста поневоле» — российский мелодраматический сериал телеканала «Домашний». Фильм состоит из четырех эпизодов по 48 минут каждый. Премьера состоялась 21 октября 2024 года. Главной героиней выступает девушка Виктория Никитина, которая работает уборщицей в провинциальной гостинице, мечтая покинуть родной городок и сбежать от бывшего мужа-абьюзера Романа. Пытаясь собрать деньги на переезд в Москву, Виктория соглашается оформить фиктивный брак с Кириллом Михайловым. Он является сыном Григория, который владеет крупным предприятием. Однако задумка Кирилла и Виктории идет не по плану.



Кирилл умирает после первой брачной ночи — он был отравлен. За расследование берется следователь Никита Гаврилов, бывший одноклассник Виктории. Улики указывают на то, что преступницей является Виктория, хотя это не так. В итоге Никите удается выследить настоящего убийцу — им оказывается Влад. Заканчивается сериал тем, что Виктория становится личной ассистенткой Григория на комбинате. Кроме того, девушка влюбляется в Никиту. Он предлагает ей руку и сердце. Вика отвечает согласием.