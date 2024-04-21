Чем закончится сериал «Неверные»?

Наш ответ:

«Неверные» — российский драматический сериал из восьми эпизодов. Премьера состоялась в 2024 года. Главной героиней является талантливая адвокат Ольга Шиловская. Когда ее алкоголизм приводит к тому, что муж Артем уходит от нее и забирает их сына Леву, Ольга решает привести свою жизнь в порядок. Ради возвращения родительских прав она становится преуспевающим юристом, занимаясь бракоразводными и семейными делами, однако помочь самой себе оказывается тяжелее всего. Ольга не перестает пить, продолжая работу. Многие ее дела связаны с предпринимателем Елагиным. Также выясняется, что пристрастие к алкоголю у Ольги возникло вследствие личных травм.



В финале выясняется, что Ольга в прошлом убила своего отчима, но наказание за это преступление понесла ее пьющая мать. Также становится известно, почему Елагин всячески содействует Ольге. Дело в том, что она ему была нужна, чтобы проворачивать устранение неугодных ему людей. Осознав, кем на самом деле является Елагин, она его убивает и оказывается в тюрьме. Вероятно, эта история продолжится в потенциальном втором сезоне.