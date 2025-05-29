Чем закончится сериал «Некрасивая подружка»?

Наш ответ:

«Некрасивая подружка» — российский детективно-мелодраматический сериал телеканала ТВЦ, состоящий из 25 мини-сезонов. Первый вышел в 2019 году, тогда как заключительный был представлен 2 мая 2025 года. В центре сюжета — работающая следователем Тоня Остапчук. Она осознает, что не является красавицей. Она пыталась исправить свою внешность за счет здорового образа жизни, косметики и стильной одежды, но эти попытки не дали результата. В итоге Тоня перестала следить за собой, но сумела извлечь из этого пользу. Дело в том, что неприметная внешность в сочетании с проницательностью и сообразительностью помогают ей выслеживать преступников.



В сезоне под номером 25, получившем подзаголовок «Кофейный след», Тона раскрывает очередное преступление. Благодаря своим блестящим детективным способностям главная героиня выясняет, что Василий вернулся из командировки на день раньше и обнаружил, что его жена Варвара была со своим любовником Борисом. В результате потасовки Варвара ударилась головой о тумбочку и умерла. Чтобы обеспечить себе алиби, Василий подкупил соседа-судмедэксперта. Вскоре был арестован сын Василия, а сам Василий перенес инсульт и кому, в результате чего он утратил память о всех недавних событиях. Также Василий рассказывает, где Наташа. Шантажист держал ее в подвале. Наташу освобождают, с ней все хорошо.



Спустя время Наташа выходит замуж за Мухина. Жениться также собираются Алена и Коля. Леонид, муж Тони, в этой связи говорит ей, что с радостью повторно сыграл бы с ней свадьбу. Тоня не понимает, чем она так понравилась Леониду, а тот отвечает, что она сделала его счастливым. Леонид просит Тоню быть с ним до конца жизни. Счастливая пара целуется. На своей свадьбе Наташи брошенный ею букет ловит Егор. После у него звонит телефон — нужно выезжать на новое дело.