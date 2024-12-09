Чем закончится сериал «Не покидай меня»?

Наш ответ:

«Не покидай меня» — российский мини-сериал о Великой Отечественной войне, премьера которого состоялась 9 мая 2014 года. Действие разворачивается в 1944 году. Руководство СССР готовит спецоперацию по освобождению Беларуси и Прибалтики. Для того, чтобы цель была достигнута, необходимо обнаружить узел связи врага. Эту миссию поручают опытному разведчику капитану Петру Михасеву. Он должен подготовить группу разведчиков для выполнения данного задания. Оказывается, что работать ему предстоит с юными девушками. Пройдя обучение, они под видом театральных актрис должны пробраться в стан врага и разрушить узел связи. Заканчивается сериал тем, что Михасев отправляет сообщение с координатами узла связи, но радиограмму перехватывают. Начинается перестрелка, в ходе которой погибают Ядвига, Вероника и Фарнцевич. Вера же получает тяжелое ранение. Артиллерия начинает бить по вражескому лагерю. Михасев увозит на машине Веру, но она вскоре умирает. Задание выполнено, но все девушки погибли. Их посмертно награждают за совершенный подвиг.