Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Не покидай меня»?

Чем закончится сериал «Не покидай меня»?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 9 декабря 2024
Наш ответ:

«Не покидай меня» — российский мини-сериал о Великой Отечественной войне, премьера которого состоялась 9 мая 2014 года. Действие разворачивается в 1944 году. Руководство СССР готовит спецоперацию по освобождению Беларуси и Прибалтики. Для того, чтобы цель была достигнута, необходимо обнаружить узел связи врага. Эту миссию поручают опытному разведчику капитану Петру Михасеву. Он должен подготовить группу разведчиков для выполнения данного задания. Оказывается, что работать ему предстоит с юными девушками. Пройдя обучение, они под видом театральных актрис должны пробраться в стан врага и разрушить узел связи. Заканчивается сериал тем, что Михасев отправляет сообщение с координатами узла связи, но радиограмму перехватывают. Начинается перестрелка, в ходе которой погибают Ядвига, Вероника и Фарнцевич. Вера же получает тяжелое ранение. Артиллерия начинает бить по вражескому лагерю. Михасев увозит на машине Веру, но она вскоре умирает. Задание выполнено, но все девушки погибли. Их посмертно награждают за совершенный подвиг.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше