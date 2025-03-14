Чем закончится сериал "Назови меня любимой"?

Наш ответ:

«Назови меня любимой» - мелодраматический сериал, который недавно вышел на канале «Домашний». Кратко напоминаем вам концовку шоу, покорившего многих зрителей из России.



Мария была уверена, что её брак с Максимом крепок, пока не пригласила к себе жить новую подругу Вику. Оказалось, что её муж и Вика связаны общим прошлым — когда-то они любили друг друга. Теперь Вика решила разрушить их семью и готова пойти на всё ради мести. Она подменила таблетки Марии на снотворное, пытаясь избавиться от неё. В критический момент её спасает Сергей. Врачи сообщают, что жену Максима долгое время травили, но спасти ребёнка не удалось. Разоблачённая Вика сбегает, но позже её арестовывают. Мария подаёт на развод и решает начать жизнь заново. Сергей оказывается рядом, поддерживает её, а вскоре делает предложение.