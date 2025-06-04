Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Надя»?

Чем закончится сериал «Надя»?

Олег Скрынько 4 июня 2025 Дата обновления: 4 июня 2025
Наш ответ:

«Надя» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 19 мая 2025 года. По сюжету главная героиня в лице риелтора Нади разрывается между работой и воспитанием маленького сына. Бывший муж не только не помогает, но создает дополнительные проблемы. Он не платит алименты и предлагает снова жить вместе, хотя у него уже есть другая семья. В связи со всеми этими обстоятельствами Надя пока не помышляет о личной жизни. Однажды, отметив свой день рождения, Надя застревает в лифте со своим клиентом Митей. Проведя несколько часов вместе, герои влюбляются друг в друга. В дальнейшем они прекрасно проводят время вместе, но вдруг Митя бесследно пропадает. Вскоре его обвиняют в убийстве экс-жены.

В концовке выясняется, что Митя невиновен. Его бывшая жена Мария инсценировала свое убийство, стремясь подставить Митю, поскольку тот добивался опеки над их общим ребенком. Надя и Митя остаются вместе. Спустя полгода они празднуют новоселье.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Надя
Надя мелодрама
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше