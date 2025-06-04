Чем закончится сериал «Надя»?

Наш ответ:

«Надя» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Домашний» 19 мая 2025 года. По сюжету главная героиня в лице риелтора Нади разрывается между работой и воспитанием маленького сына. Бывший муж не только не помогает, но создает дополнительные проблемы. Он не платит алименты и предлагает снова жить вместе, хотя у него уже есть другая семья. В связи со всеми этими обстоятельствами Надя пока не помышляет о личной жизни. Однажды, отметив свой день рождения, Надя застревает в лифте со своим клиентом Митей. Проведя несколько часов вместе, герои влюбляются друг в друга. В дальнейшем они прекрасно проводят время вместе, но вдруг Митя бесследно пропадает. Вскоре его обвиняют в убийстве экс-жены.



В концовке выясняется, что Митя невиновен. Его бывшая жена Мария инсценировала свое убийство, стремясь подставить Митю, поскольку тот добивался опеки над их общим ребенком. Надя и Митя остаются вместе. Спустя полгода они празднуют новоселье.