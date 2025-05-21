Чем закончится сериал «Начнем все снова»?

Наш ответ:

«Начнем все снова» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший на телеканале «Россия 1» 17 мая 2025 года. Это история о Марине, которая проживает с мамой Ольгой Петровной в маленьком городе и работает в магазине бытовой техники. Однажды к соседке Светлане, которая в прошлом играла в местном театре, приезжает из Москвы племенник по имени Сергей. Парень производит на всех трех женщин необычайно приятное впечатление. Марина в дальнейшем начинает с ним встречаться, но неожиданно парень пропадает. А вскоре к Светлане приезжает ее настоящий племянник Сергей.



Лже-Сергея на самом деле зовут Виктор. Он оказывается мошенником. Несмотря на это, Марина в него по-настоящему влюбляется. Вскоре происходит ограбление склада с техникой. Подозрение падает на Виктора, которого допрашивает следователь Николай. Алиби Виктора подтверждает Катя. Марина думает, что Виктор действительно был с Катей, потому отвергает его. К Марине начинает домогаться Сергей, но ей на помощь приходит Виктор. Марина выясняет, что Виктор на самом деле не имеет никаких отношений с Катей и воссоединяется с ним. Сергей продолжает проявлять себя с худшей стороны. Оказывается, он не любит тетю и жаждет лишь получить ее наследство. Виктору удается выследить настоящих грабителей во главе с Евгением. Он ловит одного из них, но получает ранение и попадает в больницу. Светлана умирает, но перед смертью успевает изменить завещание в пользу Виктора. Разочарованный Сергей уезжает.



Виктор выздоравливает. Мать Марины просит у нее прощения и признает, что Виктор — хороший человек. Виктор и Марина остаются вместе. Николай женится на подруге Марины.