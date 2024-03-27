Чем закончится сериал «Начать сначала»?

Наш ответ:

Российский мелодраматический сериал «Начать сначала» состоит из четырех эпизодов, которые вышли в 2024 году. Главная героиня — архитектор Наталья. Она замужем за Ильей, а также нравится своему начальнику Кириллу. Однажды Наталья узнает, что у мужа есть любовница, которая родила от него ребенка. Из-за этого Наталья разводится с Ильей, а после отправляется в свой родной городок, откликнувшись на предложение своей тетушки. Там она вспоминает о своей первой любви, которой является Алексей. Там же Наталья знакомится с соседским мальчиком Матвеем, который оказывается сыном Алексея от Татьяны, которую он некогда спас, работая пожарным. Татьяна умирает от тяжелой болезни. Наталья решает оставить прошлое позади, возвращается в Москву и сходится с нелюбимым Кириллом. Они собираются пожениться, но в итоге Наталья сбегает со своей свадьбы с Алексеем и Матвеем. Выясняется, что много лет назад Наталья и Алексей были вынуждены разойтись из-за коварного обмана, на который пошла мать Алексея.