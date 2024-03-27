Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Начать сначала»?

Чем закончится сериал «Начать сначала»?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский мелодраматический сериал «Начать сначала» состоит из четырех эпизодов, которые вышли в 2024 году. Главная героиня — архитектор Наталья. Она замужем за Ильей, а также нравится своему начальнику Кириллу. Однажды Наталья узнает, что у мужа есть любовница, которая родила от него ребенка. Из-за этого Наталья разводится с Ильей, а после отправляется в свой родной городок, откликнувшись на предложение своей тетушки. Там она вспоминает о своей первой любви, которой является Алексей. Там же Наталья знакомится с соседским мальчиком Матвеем, который оказывается сыном Алексея от Татьяны, которую он некогда спас, работая пожарным. Татьяна умирает от тяжелой болезни. Наталья решает оставить прошлое позади, возвращается в Москву и сходится с нелюбимым Кириллом. Они собираются пожениться, но в итоге Наталья сбегает со своей свадьбы с Алексеем и Матвеем. Выясняется, что много лет назад Наталья и Алексей были вынуждены разойтись из-за коварного обмана, на который пошла мать Алексея.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Начать сначала
Начать сначала мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше