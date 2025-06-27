Меню
Чем закончится сериал "На сопках Маньчжурии"?

Олег Скрынько 27 июня 2025 Дата обновления: 27 июня 2025
Наш ответ:

«На сопках Маньчжурии» - четырехсерийный сериал в жанре военного боевика, сходу покоривший российскую публику. Финал остросюжетного шоу получился следующим:

Сериал рассказывает о группе советских разведчиков в оккупированном Харбине, которые должны уничтожить химический завод "Сакура". В финале всё сводится к личной мести разведчика Журавлева японскому генералу Исимуре. Нарушив приказ, Журавлев проникает на завод, за ним следует недоверчивый Саня. Они вместе раскрывают предательство доктора Дорохова, но Журавлев объясняет Сане, что Исимура убил его семью. Герои штурмуют завод, убивают Исимуру и предотвращают взрыв. Хотя операция успешна, в финале герои выглядят опустошёнными - победа не принесла им радости.

