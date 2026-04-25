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Чем закончится сериал «На льду»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

 «На льду» — драматический сериал 2026 года, 9 серий, онлайн-кинотеатр Okko. Серии выходят еженедельно по пятницам, финальный эпизод запланирован на 1 мая 2026 года.

Бывшая фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра Алексея, погибшего 10 лет назад. Устроившись детским тренером в ту же спортивную школу, она быстро понимает: за красивым фасадом «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.

На момент написания этого поста вышли 8 из 9 серий. Интрига продолжает нарастать: вопросы вокруг гибели Алексея множатся, а поведение некоторых персонажей становится всё более подозрительным. Зрители обсуждают, кто действительно стоит за трагедией — и финальная серия обещает дать ответ.

Создатели предупреждают: «На льду» — это не типичная спортивная история с хэппи-эндом под вдохновляющую музыку. Сериал ближе к жёсткой социальной драме, поэтому к финалу стоит быть морально готовым.

Как только выйдет последняя серия, обновим пост с подробностями.

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На льду
На льду драма, детектив
2026, Россия
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