Чем закончится сериал «На льду»?

«На льду» — драматический сериал 2026 года, 9 серий, онлайн-кинотеатр Okko. Серии выходят еженедельно по пятницам, финальный эпизод запланирован на 1 мая 2026 года.

Бывшая фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра Алексея, погибшего 10 лет назад. Устроившись детским тренером в ту же спортивную школу, она быстро понимает: за красивым фасадом «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.

На момент написания этого поста вышли 8 из 9 серий. Интрига продолжает нарастать: вопросы вокруг гибели Алексея множатся, а поведение некоторых персонажей становится всё более подозрительным. Зрители обсуждают, кто действительно стоит за трагедией — и финальная серия обещает дать ответ.

Создатели предупреждают: «На льду» — это не типичная спортивная история с хэппи-эндом под вдохновляющую музыку. Сериал ближе к жёсткой социальной драме, поэтому к финалу стоит быть морально готовым.

Как только выйдет последняя серия, обновим пост с подробностями.