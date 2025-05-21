Меню
Чем закончится сериал "На крыльях счастья"?

21 мая 2025
Наш ответ:

Мелодрама «На крыльях счастья» заканчивается следующим образом:

В финале сериала Вячеслав прощается с Анной — он уезжает, но просит показать город. Во время прогулки рассказывает, что давно овдовел, и намекает на возможность новой семьи. Он предлагает Ане участвовать в музыкальном конкурсе «Соло», но она отказывается. Вячеслав убеждает: чтобы жить, нужно мечтать, и просит пообещать, что она выйдет на сцену. В день выступления Анна звонит Вячеславу — без ответа. В зале — дочь, Полина и Паша, но его места пустует. Анна почти уходит, но сталкивается с Вячеславом в коридоре — он с цветами и думает, что опоздал. Она спрашивает, уедет ли он, и узнаёт: он перевёлся в её город и будет работать в СК. К букету прикреплено кольцо. Анна соглашается выйти за него замуж — и блистательно выступает на сцене.

На крыльях счастья
На крыльях счастья мелодрама
2025, Россия
